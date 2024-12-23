Казанские оконные конструкции, производственная компания

город: Казань

Район: Казань городской округ

Адрес: улица Гудованцева, 11а/2

Индекс: 420036.0

Телефон: +7 (843) 205‒88‒88

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://xn—-7sb3acaoff.xn--p1ai/

вид деятельности: Автоматические ворота / шлагбаумы, Окна, Остекление / отделка балконов и лоджий, Рольставни, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 12:00, Вт: с 08:00 до 12:00, Ср: с 08:00 до 12:00, Чт: с 08:00 до 12:00, Пт: с 08:00 до 12:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк