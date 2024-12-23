Казанские оконные конструкции, производственная компания
город: Казань
Район: Казань городской округ
Адрес: улица Гудованцева, 11а/2
Индекс: 420036.0
Телефон: +7 (843) 205‒88‒88
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://xn—-7sb3acaoff.xn--p1ai/
вид деятельности: Автоматические ворота / шлагбаумы, Окна, Остекление / отделка балконов и лоджий, Рольставни, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 12:00, Вт: с 08:00 до 12:00, Ср: с 08:00 до 12:00, Чт: с 08:00 до 12:00, Пт: с 08:00 до 12:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк