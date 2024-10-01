Каждый третий австралиец выбрасывает ненужную одежду на свалку – исследование

Каждый третий австралиец выбрасывает ненужную одежду на свалку – исследование

Каждый третий австралиец выбрасывает ненужную одежду на свалку – исследование

По данным первого национального исследования привычек использования и утилизации одежды, большинство австралийцев не знают, что делать с ненужной одеждой, в результате чего около трети из них выбрасывают хлам из своего шкафа в мусор, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, опрос, проведенный Королевским технологическим институтом (RMIT) среди 3080 австралийцев, показал, что у 84% опрошенных есть предметы одежды, которые они не носили в течение последнего года. Треть гардероба его обладатели не носили вовсе.

Ведущий автор исследования, доктор Элис Пейн, заявила, что результаты показали, что потребители не знают, как ответственно выбрасывать одежду.

Она посоветовала тем, кто хочет поступить правильно, тщательно выбирать одежду, использовать ее как можно дольше – ремонтировать, ухаживать за ней, передавать дальше, переделывать, а затем сдавать ее на переработку.

Исследование, финансируемое правительством Квинсленда и Kmart, рекомендовало национальную схему переработки текстиля, которая позволит сократить количество одежды, которое австралийцы ежегодно отправляют на свалку, на 200 тыс. тонн.

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