Кбм-сайдинг, строительная компания
город: Москва
Район: nan
Адрес: Малый Дровяной переулок, 3 ст1
Индекс: 109004.0
Телефон: +7 (495) 134‒21‒06
Мобильный Телефон: +7‒937‒566‒62‒61
Сайт: http://kbm-saiding.ru
вид деятельности: Кровельные работы, Строительство дач / коттеджей, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк