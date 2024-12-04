Кбм-сайдинг, строительная компания

город: Москва

Район: nan

Адрес: Малый Дровяной переулок, 3 ст1

Индекс: 109004.0

Телефон: +7 (495) 134‒21‒06

Мобильный Телефон: +7‒937‒566‒62‒61

Сайт: http://kbm-saiding.ru

вид деятельности: Кровельные работы, Строительство дач / коттеджей, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк