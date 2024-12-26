Кедр, база строительных материалов

город: д. Гостилицы

Район: Ломоносовский муниципальный район

Адрес: улица Парковая, 3

Индекс: 188520.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://xn--80aaboeklm4atjbn.xn--p1ai

вид деятельности: Бензоинструмент, Вентиляционное / тепловое оборудование, Газовое оборудование, Железобетонные изделия, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Кирпич, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Межкомнатные двери, Металлоизделия, Нержавеющий металлопрокат, Окна, Песок / Щебень, Печи / камины для помещений, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Погонажные изделия, Сантехника / Санфаянс, Сварочное оборудование, Системы водоотведения, Слесарно-монтажный инструмент, Строительные материалы, Теплицы, Теплоизоляционные материалы, Фаса

Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 09:00 до 19:00, Вс: с 09:00 до 18:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт