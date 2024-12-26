Кедр, база строительных материалов
город: д. Гостилицы
Район: Ломоносовский муниципальный район
Адрес: улица Парковая, 3
Индекс: 188520.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://xn--80aaboeklm4atjbn.xn--p1ai
вид деятельности: Бензоинструмент, Вентиляционное / тепловое оборудование, Газовое оборудование, Железобетонные изделия, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Кирпич, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Межкомнатные двери, Металлоизделия, Нержавеющий металлопрокат, Окна, Песок / Щебень, Печи / камины для помещений, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Погонажные изделия, Сантехника / Санфаянс, Сварочное оборудование, Системы водоотведения, Слесарно-монтажный инструмент, Строительные материалы, Теплицы, Теплоизоляционные материалы, Фаса
Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 09:00 до 19:00, Вс: с 09:00 до 18:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт