Кедр, база строительных материалов
город: д. Нижняя Бронна
Район: Ломоносовский муниципальный район
Адрес: деревня Нижняя Бронна, 9а
Индекс: 188530.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒911‒747‒64‒34
Сайт: http://xn--80aaboeklm4atjbn.xn--p1ai
вид деятельности: Железобетонные изделия, Заборы / Ограждения, Межкомнатные двери, Окна, Песок / Щебень, Печи / камины для помещений, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Погонажные изделия, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Хозяйственные товары
Время работы: Ежедневно с 09:00 до 19:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата по QR-коду