Кедр, база строительных материалов

город: д. Нижняя Бронна

Район: Ломоносовский муниципальный район

Адрес: деревня Нижняя Бронна, 9а

Индекс: 188530.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒911‒747‒64‒34

Сайт: http://xn--80aaboeklm4atjbn.xn--p1ai

вид деятельности: Железобетонные изделия, Заборы / Ограждения, Межкомнатные двери, Окна, Песок / Щебень, Печи / камины для помещений, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Погонажные изделия, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Хозяйственные товары

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 19:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата по QR-коду

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