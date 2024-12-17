Кедр, строительная база

город: д. Кипень

Район: Ломоносовский муниципальный район

Адрес: Ропшинское шоссе, 2 к13

Индекс: 188515.0

Телефон: +7 (81376) 7‒34‒73

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://xn--80aaboeklm4atjbn.xn--p1ai

вид деятельности: Бензоинструмент, Вентиляционное / тепловое оборудование, Газовое оборудование, Железобетонные изделия, Замки / Скобяные изделия, Интерьерные лестницы / Ограждения, Кирпич, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Металлоизделия, Нержавеющий металлопрокат, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Сантехника / Санфаянс, Сварочное оборудование, Системы водоотведения, Слесарно-монтажный инструмент, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплицы, Фасадные материалы / конструкции, Электроинструмент, Электроустановочная продукц

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 17:00, Вс: выходной (летний период: пн-сб 9:00-19:00; вс 9:00-18:00)

Способ оплаты: nan