Кек, оптово-розничная компания
город: Москва
Район: nan
Адрес: шоссе Энтузиастов, 56 ст32
Индекс: 111123.0
Телефон: +7 (499) 948‒23‒94
Мобильный Телефон: +7‒985‒222‒31‒05
Сайт: http://www.k-ek.ru
вид деятельности: Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата через банк