Кек, оптово-розничная компания

город: Москва

Район: nan

Адрес: шоссе Энтузиастов, 56 ст32

Индекс: 111123.0

Телефон: +7 (499) 948‒23‒94

Мобильный Телефон: +7‒985‒222‒31‒05

Сайт: http://www.k-ek.ru

вид деятельности: Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата через банк