Кералайт, торговая компания

город: Москва

Район: nan

Адрес: Нововладыкинский проезд, 8 ст5

Индекс: 127106.0

Телефон: +7 (495) 545‒46‒06

Мобильный Телефон: +7‒926‒905‒50‒39

Сайт: http://keralite.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Слесарно-монтажный инструмент, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 20:00, Вт: с 09:00 до 20:00, Ср: с 09:00 до 20:00, Чт: с 09:00 до 20:00, Пт: с 09:00 до 20:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата через банк