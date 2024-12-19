Кералайт, торговая компания
город: Москва
Район: nan
Адрес: Нововладыкинский проезд, 8 ст5
Индекс: 127106.0
Телефон: +7 (495) 545‒46‒06
Мобильный Телефон: +7‒926‒905‒50‒39
Сайт: http://keralite.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Слесарно-монтажный инструмент, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 20:00, Вт: с 09:00 до 20:00, Ср: с 09:00 до 20:00, Чт: с 09:00 до 20:00, Пт: с 09:00 до 20:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата через банк