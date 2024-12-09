Керам холдинг, склад

город: Москва

Район: nan

Адрес: Проектируемый 4294-й проезд, 1а ст35

Индекс: 109235.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒985‒364‒54‒93

Сайт: http://ceramholding.ru

вид деятельности: Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Услуги складского хранения, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 16:30, Вт: с 10:00 до 16:30, Ср: с 10:00 до 16:30, Чт: с 10:00 до 16:30, Пт: с 10:00 до 16:30, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Оплата через банк