Керам холдинг, торговая компания
город: Москва
Район: nan
Адрес: Нижняя Сыромятническая улица, 10 ст3
Индекс: 105120.0
Телефон: +7 (495) 925‒51‒57
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://ceramholding.ru
вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 11:00 до 19:30, Вт: с 11:00 до 19:30, Ср: с 11:00 до 19:30, Чт: с 11:00 до 19:30, Пт: с 11:00 до 19:30, Сб: с 11:00 до 18:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата по QR-коду