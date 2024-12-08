Керам холдинг, торговая компания

город: Москва

Район: nan

Адрес: Нижняя Сыромятническая улица, 10 ст3

Индекс: 105120.0

Телефон: +7 (495) 925‒51‒57

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://ceramholding.ru

вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 11:00 до 19:30, Вт: с 11:00 до 19:30, Ср: с 11:00 до 19:30, Чт: с 11:00 до 19:30, Пт: с 11:00 до 19:30, Сб: с 11:00 до 18:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата по QR-коду