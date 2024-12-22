Керамик групп, компания
город: Коломна
Район: Коломна городской округ
Адрес: улица Октябрьской революции, 287а
Индекс: 140415.0
Телефон: +7 (495) 125‒30‒45
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://jivo.chat/4qzvieFkzk
вид деятельности: Железобетонные изделия, Звукоизоляционные материалы, Кирпич, Кровельные материалы, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 10:00 до 17:00, Вс: с 10:00 до 17:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк