Керамик групп, компания

город: Коломна

Район: Коломна городской округ

Адрес: улица Октябрьской революции, 287а

Индекс: 140415.0

Телефон: +7 (495) 125‒30‒45

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://jivo.chat/4qzvieFkzk

вид деятельности: Железобетонные изделия, Звукоизоляционные материалы, Кирпич, Кровельные материалы, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 10:00 до 17:00, Вс: с 10:00 до 17:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк