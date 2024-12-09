Keramik&Klinker, магазин по продаже клинкерной плитки, кирпича и брусчатки
город: Казань
Район: Казань городской округ
Адрес: улица Ташаяк, 2а
Индекс: 420202.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒987‒283‒08‒24
Сайт: http://feldhaus-volga.ru
вид деятельности: Кирпич, Строительные блоки, Сухие строительные смеси, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительному звонку: сб-вс)
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк