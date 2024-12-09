Keramik&Klinker, магазин по продаже клинкерной плитки, кирпича и брусчатки

город: Казань

Район: Казань городской округ

Адрес: улица Ташаяк, 2а

Индекс: 420202.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒987‒283‒08‒24

Сайт: http://feldhaus-volga.ru

вид деятельности: Кирпич, Строительные блоки, Сухие строительные смеси, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительному звонку: сб-вс)

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк