Керамик Клинкер, торговый дом

город: Киров

Район: Киров городской округ

Адрес: улица Ленина, 92

Индекс: 610002.0

Телефон: +7 (8332) 37‒31‒01

Мобильный Телефон: +7‒912‒827‒61‒00

Сайт: http://tdkk.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кирпич, Кровельные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Системы водоотведения, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции, Чердачные лестницы

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 17:00, Вс: выходной (по предварительной записи: сб)

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду