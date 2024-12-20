Керамик Клинкер, торговый дом
город: Киров
Район: Киров городской округ
Адрес: улица Ленина, 92
Индекс: 610002.0
Телефон: +7 (8332) 37‒31‒01
Мобильный Телефон: +7‒912‒827‒61‒00
Сайт: http://tdkk.ru
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кирпич, Кровельные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Системы водоотведения, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции, Чердачные лестницы
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 17:00, Вс: выходной (по предварительной записи: сб)
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду