Керамика Будущего, шоурум
город: Новосибирск
Район: Новосибирск городской округ
Адрес: улица Ипподромская, 8
Индекс: 630007.0
Телефон: +7 (383) 209‒33‒38
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://www.psgranit.ru
вид деятельности: Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Напольные покрытия / Комплектующие, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк