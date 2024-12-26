Керамика Будущего, шоурум

город: Новосибирск

Район: Новосибирск городской округ

Адрес: улица Ипподромская, 8

Индекс: 630007.0

Телефон: +7 (383) 209‒33‒38

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.psgranit.ru

вид деятельности: Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Напольные покрытия / Комплектующие, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк