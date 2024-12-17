Керамика и клинкер, салон европейских отделочных материалов
город: Челябинск
Район: Челябинский городской округ
Адрес: Российская улица, 142
Индекс: 454091.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒912‒305‒35‒19
Сайт: http://www.klinker74.ru
вид деятельности: Интерьерные лестницы / Ограждения, Керамическая плитка / Кафель, Отделочные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 18:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк