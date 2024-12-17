Керамика и клинкер, салон европейских отделочных материалов

город: Челябинск

Район: Челябинский городской округ

Адрес: Российская улица, 142

Индекс: 454091.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒912‒305‒35‒19

Сайт: http://www.klinker74.ru

вид деятельности: Интерьерные лестницы / Ограждения, Керамическая плитка / Кафель, Отделочные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 18:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк