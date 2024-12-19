Керамика и клинкер, торговая компания

город: Екатеринбург

Район: Екатеринбург городской округ

Адрес: Карьерная, 14

Индекс: 620030.0

Телефон: +7 (343) 219‒58‒98

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://klinker66.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 19:00, Вт: с 10:00 до 19:00, Ср: с 10:00 до 19:00, Чт: с 10:00 до 19:00, Пт: с 10:00 до 19:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительной записи: пн-пт)

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк