Керамика и клинкер, торговая компания
город: Екатеринбург
Район: Екатеринбург городской округ
Адрес: Карьерная, 14
Индекс: 620030.0
Телефон: +7 (343) 219‒58‒98
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://klinker66.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 10:00 до 19:00, Вт: с 10:00 до 19:00, Ср: с 10:00 до 19:00, Чт: с 10:00 до 19:00, Пт: с 10:00 до 19:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительной записи: пн-пт)
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк