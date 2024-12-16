Керамир, магазин

город: Обнинск

Район: Обнинск городской округ

Адрес: Киевское шоссе, 33 к10

Индекс: nan

Телефон: +7 (48439) 9‒71‒07

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://plitkaobninsk.online

вид деятельности: Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Напольные покрытия / Комплектующие, Сантехника / Санфаянс, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: с 09:00 до 17:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты