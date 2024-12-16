Керамир, магазин
город: Обнинск
Район: Обнинск городской округ
Адрес: Киевское шоссе, 33 к10
Индекс: nan
Телефон: +7 (48439) 9‒71‒07
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://plitkaobninsk.online
вид деятельности: Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Напольные покрытия / Комплектующие, Сантехника / Санфаянс, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: с 09:00 до 17:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты