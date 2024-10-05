Кейт Миддлтон исполнила мечту 16-летней девушки-фотографа

Кейт Миддлтон исполнила мечту 16-летней девушки-фотографа

Жена принца Уэльского исполнила давнюю мечту ее онкобольной поклонницы-фотографа, сообщает Zakon.kz.

Кейт Миддлтон пригласила девушку на прием в Виндзорском замке, позволив ей сделать снимки для мероприятия. Фотографиями со встречи принцесса поделилась на их с принцем общей странице в Instagram.

Оказалось, что, по прогнозам врачей, девушке осталось жить максимум три года. Выслушав историю, принцесса крепко обняла девушку.

Кейт Миддлтон исполнила мечту 16-летней девушки-фотографа

Это первое официальное появление 42-летней Миддлтон после завершения курса химиотерапии.

22 сентября принцессу Уэльскую заметили на службе в церкви Крати Кирк.

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