Кейт Миддлтон впервые появилась на крупном мероприятии

9 ноября принцесса Уэльская впервые появилась на крупном мероприятии после курса химиотерапии, сообщает Zakon.kz.

Фото с фестиваля в Альберт-холле в рамках Дня памяти, посвященного окончанию Первой мировой войны, опубликовано на официальной странице королевской семьи в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)

Мероприятия также посетили король Чальз III, принц Уэльский и другие члены королевской семьи. Присутствие королевы Камиллы отменили врачи из-за обнаруженной у нее недавно инфекции грудной клетки.

На днях на аукционе продали кусок свадебного торта королевы Елизаветы и принца Филиппа.