Кейт Миддлтон впервые появилась на крупном мероприятии

Кейт Миддлтон впервые появилась на крупном мероприятии

Кейт Миддлтон впервые появилась на крупном мероприятии

9 ноября принцесса Уэльская впервые появилась на крупном мероприятии после курса химиотерапии, сообщает Zakon.kz.

Фото с фестиваля в Альберт-холле в рамках Дня памяти, посвященного окончанию Первой мировой войны, опубликовано на официальной странице королевской семьи в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)

Мероприятия также посетили король Чальз III, принц Уэльский и другие члены королевской семьи. Присутствие королевы Камиллы отменили врачи из-за обнаруженной у нее недавно инфекции грудной клетки.

На днях на аукционе продали кусок свадебного торта королевы Елизаветы и принца Филиппа.

youcanchoose

Упал с 235 метров и 19 часов дрейфовал в океане: история чудесного спасения у берегов Австралии

Упал с 235 метров и 19 часов дрейфовал в океане: история чудесного спасения у берегов Австралии

«Талибан» впервые будет присутствовать на конференции ООН по изменению климата

«Талибан» впервые будет присутствовать на конференции ООН по изменению климата

Массовые протесты в Валенсии: пострадал 31 полицейский

Массовые протесты в Валенсии: пострадал 31 полицейский

Катар приостановил посредничество в переговорах между Израилем и ХАМАС

Десять человек расстреляли неизвестные в мексиканском баре

Выборы в Германии могут не состояться из-за нехватки бумаги для бюллетеней

Выборы в Германии могут не состояться из-за нехватки бумаги для бюллетеней

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.