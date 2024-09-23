Кейт Мидлтон показалась на публике после завершения химиотерапии

Кейт Мидлтон показалась на публике после завершения химиотерапии

Кейт Мидлтон показалась на публике после завершения химиотерапии

22 сентября принцесса Кэтрин впервые показалась на публике после новости о завершении курса химиотерапии, сообщает Zakon.kz.

42-летняя принцесса Уэльская побывала на службе в церкви Крати Кирк. Эту небольшую приходскую церковь регулярно посещают Виндзоры, когда находятся в Балморале. На службе был и король Великобритании с женой. Информацию об этом опубликовало издание The Sun на своей странице в Х.

Вначале месяца принцесса Уэльская Кэтрин завершила курс химиотерапии после девяти месяцев лечения.

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