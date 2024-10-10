Ким Чен Ын собирается ускорить превращение Северной Кореи в ядерную сверхдержаву

Ким Чен Ын собирается ускорить превращение Северной Кореи в ядерную сверхдержаву

Ким Чен Ын собирается ускорить превращение Северной Кореи в ядерную сверхдержаву

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын раскритиковал президента Южной Кореи, обвинив Сеул в сотрудничестве с Вашингтоном с целью дестабилизации региона при отсутствии надлежащего стратегического оружия, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства KCNA, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна ускорит шаги по превращению в военную сверхдержаву, обладающую ядерным оружием, и не исключит его применения в случае нападения противника.

Ким второй раз за неделю упомянул президента Южной Кореи Юн Сок Ёля по имени, осуждая Сеул за сговор с Вашингтоном с целью дестабилизации региона, чтобы замаскировать тот факт, что у него даже нет надлежащего стратегического оружия.

Северная Корея десятилетиями занималась программой создания ядерного оружия и, вероятно, имеет достаточно расщепляющихся материалов для создания десятков единиц оружия. Она провела шесть подземных испытаний ядерного взрыва.

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