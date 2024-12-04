Kin long, Склад

город: Москва

Район: Одинцовский городской округ

Адрес: Княжеская улица, 2

Индекс: 119618.0

Телефон: +7 (495) 662‒47‒20

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://kinlong.ru

вид деятельности: Архитектурно-строительное проектирование, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Светопрозрачные конструкции, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата через банк, Перевод с карты