Kin long, Склад
город: Москва
Район: Одинцовский городской округ
Адрес: Княжеская улица, 2
Индекс: 119618.0
Телефон: +7 (495) 662‒47‒20
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://kinlong.ru
вид деятельности: Архитектурно-строительное проектирование, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Светопрозрачные конструкции, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата через банк, Перевод с карты