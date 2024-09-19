Кипр соединит свою энергосистему с греческой

Кипр соединит свою энергосистему с греческой

Кипр соединит свою энергосистему с греческой

Кипр одобрил масштабный проект по прокладке подводного электрического кабеля для соединения своей сети с греческой, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, Кипр дал добро на строительство подводного электрокабеля стоимостью 1,9 млрд евро (1 трлн 122 млрд 754 млн 967 тыс 880 тенге), который свяжет его энергосистему с греческой.

Это поможет сократить счета за электроэнергию и прекратить энергетическую изоляцию.

Министр энергетики страны Георгиос Папанастасиу заявил, что значимость проекта подчеркивается решением Европейского союза профинансировать его на сумму 657 млн евро.

Он сказал, что правительство Кипра будет вносить 25 млн евро ежегодно в течение пятилетнего периода строительства кабеля мощностью 1000 МВт, чтобы кипрские налогоплательщики не столкнулись с ростом счетов за электроэнергию в рамках своей 63-процентной доли в расходах на строительство.

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