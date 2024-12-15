Кировский лес, торговая компания
город: Уфа
Район: Уфа городской округ
Адрес: Кировоградская, 37
Индекс: 450001.0
Телефон: +7 (347) 286‒28‒18
Мобильный Телефон: +7‒987‒044‒10‒90
Сайт: nan
вид деятельности: ДСП / ДВП / Фанера, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Погонажные изделия, Товары для бань / саун, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 10:00 до 19:00, Вт: с 10:00 до 19:00, Ср: с 10:00 до 19:00, Чт: с 10:00 до 19:00, Пт: с 10:00 до 19:00, Сб: с 10:00 до 19:00, Вс: с 10:00 до 18:00
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Перевод с карты