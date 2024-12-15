Кировский лес, торговая компания

город: Уфа

Район: Уфа городской округ

Адрес: Кировоградская, 37

Индекс: 450001.0

Телефон: +7 (347) 286‒28‒18

Мобильный Телефон: +7‒987‒044‒10‒90

Сайт: nan

вид деятельности: ДСП / ДВП / Фанера, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Погонажные изделия, Товары для бань / саун, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 19:00, Вт: с 10:00 до 19:00, Ср: с 10:00 до 19:00, Чт: с 10:00 до 19:00, Пт: с 10:00 до 19:00, Сб: с 10:00 до 19:00, Вс: с 10:00 до 18:00

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Перевод с карты