Кирпич.ру, торговая компания

город: Москва

Район: Ленинский городской округ

Адрес: МКАД 25 километр, вл4

Индекс: 109429.0

Телефон: +7 (495) 369‒33‒88

Мобильный Телефон: +7‒925‒090‒35‒13

Сайт: http://kirpich.ru

вид деятельности: Железобетонные изделия, Кирпич, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 21:00, Вт: с 09:00 до 21:00, Ср: с 09:00 до 21:00, Чт: с 09:00 до 21:00, Пт: с 09:00 до 21:00, Сб: с 10:00 до 21:00, Вс: с 10:00 до 21:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк