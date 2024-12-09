Кирпич.ру, торговая компания
город: Москва
Район: Ленинский городской округ
Адрес: МКАД 25 километр, вл4
Индекс: 109429.0
Телефон: +7 (495) 369‒33‒88
Мобильный Телефон: +7‒925‒090‒35‒13
Сайт: http://kirpich.ru
вид деятельности: Железобетонные изделия, Кирпич, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 21:00, Вт: с 09:00 до 21:00, Ср: с 09:00 до 21:00, Чт: с 09:00 до 21:00, Пт: с 09:00 до 21:00, Сб: с 10:00 до 21:00, Вс: с 10:00 до 21:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк