Кирпич вокруг, компания

город: Самара

Район: Самара городской округ

Адрес: Самарская улица, 195

Индекс: 443001.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒902‒372‒68‒78

Сайт: http://samara.brick360.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кирпич, Кровельные материалы, Отделочные материалы, Системы водоотведения, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 10:00 до 17:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком