Кирпичина

город: Тамбов

Район: Тамбов городской округ

Адрес: Бастионная, 3г

Индекс: 392028.0

Телефон: +7 (4752) 44‒77‒77

Мобильный Телефон: +7‒960‒669‒41‒41

Сайт: http://stroyka-tambov.ru

вид деятельности: ДСП / ДВП / Фанера, Железобетонные изделия, Кирпич, Кровельные материалы, Отделочные материалы, Песок / Щебень, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 08:00 до 16:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Перевод с карты, Оплата по QR-коду