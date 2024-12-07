Кирпичина
город: Тамбов
Район: Тамбов городской округ
Адрес: Бастионная, 3г
Индекс: 392028.0
Телефон: +7 (4752) 44‒77‒77
Мобильный Телефон: +7‒960‒669‒41‒41
Сайт: http://stroyka-tambov.ru
вид деятельности: ДСП / ДВП / Фанера, Железобетонные изделия, Кирпич, Кровельные материалы, Отделочные материалы, Песок / Щебень, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 08:00 до 16:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Перевод с карты, Оплата по QR-коду