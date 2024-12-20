Кирпичник, торговый дом

город: Санкт-Петербург

Район: nan

Адрес: проспект Обуховской Обороны, 112 к2 лит З

Индекс: 192012.0

Телефон: +7 (812) 934‒04‒04

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://kirpi4nik.com

вид деятельности: Деревянная тара, ДСП / ДВП / Фанера, Железобетонные изделия, Кирпич, Металлоизделия, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Облицовочный камень, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 17:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты