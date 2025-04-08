Кисть `DECO.` MAKE UP BRUSH EYES для нанесения теней и растушевки карандаша синтетическая №306

329 ₽ 199 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Кисть – карандаш идеально подходит для точечного нанесения теней любой текстуры. Особая форма «карандаш» позволяет нанести тени во внутреннюю складку века, внешний или внутренний уголок глаза и на нижнее веко. Кисть сделана из высококачественного гипоаллергенного синтетического ворса таклона, который не впитывает много продукта и сохраняет свою форму после многократного использования.

Секрет от DECO:

Для усиления интенсивности макияжа и продления его стойкости, наносите тени влажным способом. Для этого перед набором продукта смочите кисть водой.

Способ применения: Наберите необходимое количество продукта на кисть. Легкими движениями нанесите продукт на лицо…. После применения промойте кисть теплой водой с мягким моющим средством. Рекомендуется сушить естественным путем, ворсом вниз.

Состав: Таклон, алюминий, дерево Обзор от бренда

Область использования: лицо

Вес в упаковке: 17 г

Высота упаковки: 205 мм

Ширина упаковки: 30 мм

Длина упаковки: 15 мм

Раздел: кисти

Артикул 248669

Страна: КИТАЙ/ CHINA



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