Кисть `DECO.` MAKE UP BRUSH EYES для нанесения теней и растушевки карандаша синтетическая №306

Кисть `DECO.` MAKE UP BRUSH EYES для нанесения теней и растушевки карандаша синтетическая №306

Кисть `DECO.` MAKE UP BRUSH EYES для нанесения теней и растушевки карандаша синтетическая №306

329 ₽ 199 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Кисть – карандаш идеально подходит для точечного нанесения теней любой текстуры. Особая форма «карандаш» позволяет нанести тени во внутреннюю складку века, внешний или внутренний уголок глаза и на нижнее веко. Кисть сделана из высококачественного гипоаллергенного синтетического ворса таклона, который не впитывает много продукта и сохраняет свою форму после многократного использования.
Секрет от DECO:
Для усиления интенсивности макияжа и продления его стойкости, наносите тени влажным способом. Для этого перед набором продукта смочите кисть водой.

Способ применения: Наберите необходимое количество продукта на кисть. Легкими движениями нанесите продукт на лицо…. После применения промойте кисть теплой водой с мягким моющим средством. Рекомендуется сушить естественным путем, ворсом вниз.

Состав: Таклон, алюминий, дерево Обзор от бренда

  • Область использования: лицо
  • Вес в упаковке: 17 г
  • Высота упаковки: 205 мм
  • Ширина упаковки: 30 мм
  • Длина упаковки: 15 мм
  • Раздел: кисти
  • Артикул 248669
  • Страна: КИТАЙ/ CHINA

Все товары бренда

youcanchoose

Скраб для тела `MIXIT` SPA RITUALS сахарно-солевой с ароматом амбры и бобов тонка 300 г

Скраб для тела `MIXIT` SPA RITUALS сахарно-солевой с ароматом амбры и бобов тонка 300 г

Сыворотка для лица `MEDIHEAL` с витамином C для выравнивания цвета кожи 40 мл

Сыворотка для лица `MEDIHEAL` с витамином C для выравнивания цвета кожи 40 мл

Гидрофильное гель-масло `LP CARE` для лица 150 мл

Гидрофильное гель-масло `LP CARE` для лица 150 мл

Скульптор для лица `LOVE GENERATION` MAGIC в стике тон 03 Cocoa master

Скульптор для лица `LOVE GENERATION` MAGIC в стике тон 03 Cocoa master

Крем для рук `EAT MY` Лимонный флурри 55 мл

Крем для рук `EAT MY` Лимонный флурри 55 мл

Пудра компактная для лица `ENOUGH` COLLAGEN HYDRO MOISTURE TWO-WAY CAKE SPF25 PA++ со сменным блоком тон 21

Пудра компактная для лица `ENOUGH` COLLAGEN HYDRO MOISTURE TWO-WAY CAKE SPF25 PA++ со сменным блоком тон 21

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.