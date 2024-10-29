Кисть для макияжа глаз `DECO.` REBEL petit pencil

499 ₽ 149 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: глаза

Вес в упаковке: 20 г

Высота упаковки: 200 мм

Ширина упаковки: 40 мм

Длина упаковки: 20 мм

Раздел: кисти

Артикул 192042

Страна: КИТАЙ/ CHINA



Все товары бренда Почувствуй бунтарский дух яркой коллекции REBEL от DECO.! Аксессуары из линейки помогут создать самый дерзкий макияж и реализовать уникальный и смелый образ без правил!

Кисть используется для точечного нанесения теней для век, растушевки карандаша для глаз для создания дымчатой стрелки.

Способ применения: Наберите необходимое количество продукта на кисть, стряхните излишек, легкими круговыми движениями… нанесите на веко.

Состав: синтетический ворс, алюминий, пластик.