Кисть для макияжа глаз `DECO.` REBEL petit pencil
499 ₽ 149 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.
- Область использования: глаза
- Вес в упаковке: 20 г
- Высота упаковки: 200 мм
- Ширина упаковки: 40 мм
- Длина упаковки: 20 мм
- Раздел: кисти
- Артикул 192042
- Страна: КИТАЙ/ CHINA
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Все товары бренда Почувствуй бунтарский дух яркой коллекции REBEL от DECO.! Аксессуары из линейки помогут создать самый дерзкий макияж и реализовать уникальный и смелый образ без правил!
Кисть используется для точечного нанесения теней для век, растушевки карандаша для глаз для создания дымчатой стрелки.
Способ применения: Наберите необходимое количество продукта на кисть, стряхните излишек, легкими круговыми движениями… нанесите на веко.
Состав: синтетический ворс, алюминий, пластик.