Кисть для макияжа глаз `DECO.` REBEL petit pencil

Кисть для макияжа глаз `DECO.` REBEL petit pencil

Кисть для макияжа глаз `DECO.` REBEL petit pencil

499 ₽ 149 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: глаза
  • Вес в упаковке: 20 г
  • Высота упаковки: 200 мм
  • Ширина упаковки: 40 мм
  • Длина упаковки: 20 мм
  • Раздел: кисти
  • Артикул 192042
  • Страна: КИТАЙ/ CHINA

Все товары бренда Почувствуй бунтарский дух яркой коллекции REBEL от DECO.! Аксессуары из линейки помогут создать самый дерзкий макияж и реализовать уникальный и смелый образ без правил!

Кисть используется для точечного нанесения теней для век, растушевки карандаша для глаз для создания дымчатой стрелки.

Способ применения: Наберите необходимое количество продукта на кисть, стряхните излишек, легкими круговыми движениями… нанесите на веко.

Состав: синтетический ворс, алюминий, пластик.

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