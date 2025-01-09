Кисть для нанесения теней `DECO.` GRAPHIC (base shader)

359 ₽ 179 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: глаза

Вес в упаковке: 15 г

Высота упаковки: 165 мм

Ширина упаковки: 30 мм

Длина упаковки: 15 мм

Раздел: кисти

Артикул 189900

Страна: КИТАЙ/ CHINA



Все товары бренда Коллекция GRAPHIC вдохновлена бесконечным творчеством и изящными графичными линиями.

Кисти из коллекции превратят процесс создания макияжа в настоящее искусство.

Кисть для теней идеально подходит для нанесения любых текстур. Особая каплевидная форма позволяет нанести продукт в складку века, затемнить внешний уголок глаза, высветлить внутренний уголок глаза, расставить акценты.

Способ применения: Наберите необходимое количество продукта на кисть, стряхните излишек, легкими движениями нанесите… на веко.

Состав: синтетический ворс, алюминий, пластик. Обзор от бренда