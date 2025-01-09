Кисть для нанесения теней `DECO.` GRAPHIC (base shader)
359 ₽ 179 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.
- Область использования: глаза
- Вес в упаковке: 15 г
- Высота упаковки: 165 мм
- Ширина упаковки: 30 мм
- Длина упаковки: 15 мм
- Раздел: кисти
- Артикул 189900
- Страна: КИТАЙ/ CHINA
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Все товары бренда Коллекция GRAPHIC вдохновлена бесконечным творчеством и изящными графичными линиями.
Кисти из коллекции превратят процесс создания макияжа в настоящее искусство.
Кисть для теней идеально подходит для нанесения любых текстур. Особая каплевидная форма позволяет нанести продукт в складку века, затемнить внешний уголок глаза, высветлить внутренний уголок глаза, расставить акценты.
Способ применения: Наберите необходимое количество продукта на кисть, стряхните излишек, легкими движениями нанесите… на веко.
Состав: синтетический ворс, алюминий, пластик. Обзор от бренда