Кисть для тональной основы `DECO.` REBEL flawless base

699 ₽ 399 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: лицо

Вес в упаковке: 38 г

Высота упаковки: 225 мм

Ширина упаковки: 45 мм

Длина упаковки: 25 мм

Раздел: кисти

Артикул 192036

Страна: КИТАЙ/ CHINA



Все товары бренда Почувствуй бунтарский дух яркой коллекции REBEL от DECO.! Аксессуары из линейки помогут создать самый дерзкий макияж и реализовать уникальный и смелый образ без правил!

Кисть предназначена для равномерного нанесения тонального покрытия средней плотности. Также может использоваться для нанесения базы под макияж.

Способ применения: Наберите необходимое количество продукта на кисть, легкими круговыми движениями нанесите продукт на… лицо.

Состав: синтетический ворс, алюминий, пластик. Обзор от бренда