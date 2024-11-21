Кисть для тональной основы `DECO.` REBEL flawless base

Кисть для тональной основы `DECO.` REBEL flawless base

Кисть для тональной основы `DECO.` REBEL flawless base

699 ₽ 399 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: лицо
  • Вес в упаковке: 38 г
  • Высота упаковки: 225 мм
  • Ширина упаковки: 45 мм
  • Длина упаковки: 25 мм
  • Раздел: кисти
  • Артикул 192036
  • Страна: КИТАЙ/ CHINA

Все товары бренда Почувствуй бунтарский дух яркой коллекции REBEL от DECO.! Аксессуары из линейки помогут создать самый дерзкий макияж и реализовать уникальный и смелый образ без правил!

Кисть предназначена для равномерного нанесения тонального покрытия средней плотности. Также может использоваться для нанесения базы под макияж.

Способ применения: Наберите необходимое количество продукта на кисть, легкими круговыми движениями нанесите продукт на… лицо.

Состав: синтетический ворс, алюминий, пластик. Обзор от бренда

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