Кисть универсальная `DECO.` №109 с двойным ворсом (дуофибра)
599 ₽ 299 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.
- Вес в упаковке: 65 г
- Высота упаковки: 240 мм
- Ширина упаковки: 72 мм
- Длина упаковки: 36 мм
- Раздел: кисти
- Артикул 154822
- Страна: КИТАЙ/ CHINA
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Все товары бренда Кисть с двойным ворсом — универсальный инструмент для нанесения и растушевки продуктов любых текстур (тональных средств, румян, пудры, бронзеров, хайлайтеров). Особый ворс разной длины обеспечивает нанесение средства безупречно ровным и очень тонким слоем, что гарантирует максимально естественный результат.
Секрет от DECO.: Когда времени совсем мало, сделайте быстрый макияж в технике nude одной кистью — с помощью дуофибры нанесите легкий тон, кремовые румяна, пудру и завершите макияж хайлайтером.
Способ применения: Наберите необходимое количество продукта на кисть. Легкими движениями нанесите продукт на лицо по… массажным линиям.
Состав: стерилизованный ворс козы, синтетический ворс, алюминий, дерево Обзор от бренда