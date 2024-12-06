Кисть универсальная `DECO.` №109 с двойным ворсом (дуофибра)

Кисть универсальная `DECO.` №109 с двойным ворсом (дуофибра)

Кисть универсальная `DECO.` №109 с двойным ворсом (дуофибра)

599 ₽ 299 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Вес в упаковке: 65 г
  • Высота упаковки: 240 мм
  • Ширина упаковки: 72 мм
  • Длина упаковки: 36 мм
  • Раздел: кисти
  • Артикул 154822
  • Страна: КИТАЙ/ CHINA

Все товары бренда Кисть с двойным ворсом — универсальный инструмент для нанесения и растушевки продуктов любых текстур (тональных средств, румян, пудры, бронзеров, хайлайтеров). Особый ворс разной длины обеспечивает нанесение средства безупречно ровным и очень тонким слоем, что гарантирует максимально естественный результат.
Секрет от DECO.: Когда времени совсем мало, сделайте быстрый макияж в технике nude одной кистью — с помощью дуофибры нанесите легкий тон, кремовые румяна, пудру и завершите макияж хайлайтером.

Способ применения: Наберите необходимое количество продукта на кисть. Легкими движениями нанесите продукт на лицо по… массажным линиям.

Состав: стерилизованный ворс козы, синтетический ворс, алюминий, дерево Обзор от бренда

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