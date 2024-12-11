Кит пласт, производственная компания
город: Стерлитамак
Район: Стерлитамак городской округ
Адрес: Вокзальная, 2Б
Индекс: 453115.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒917‒458‒55‒55
Сайт: http://kit-plast.ru
вид деятельности: Жалюзи, Комплектующие для окон, Кровельные материалы, Металлоизделия, Окна, Остекление / отделка балконов и лоджий, Светопрозрачные конструкции, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: с 10:00 до 16:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк