Кит пласт, производственная компания

город: Стерлитамак

Район: Стерлитамак городской округ

Адрес: Вокзальная, 2Б

Индекс: 453115.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒917‒458‒55‒55

Сайт: http://kit-plast.ru

вид деятельности: Жалюзи, Комплектующие для окон, Кровельные материалы, Металлоизделия, Окна, Остекление / отделка балконов и лоджий, Светопрозрачные конструкции, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: с 10:00 до 16:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк