Кит пласт, производственная компания

город: Стерлитамак

Район: Стерлитамак городской округ

Адрес: Худайбердина, 139

Индекс: 453128.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒987‒040‒00‒70

Сайт: http://kit-plast.ru

вид деятельности: Жалюзи, Комплектующие для окон, Кровельные материалы, Металлоизделия, Окна, Остекление / отделка балконов и лоджий, Светопрозрачные конструкции, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 13:00, Вт: с 10:00 до 13:00, Ср: с 10:00 до 13:00, Чт: с 10:00 до 13:00, Пт: с 10:00 до 13:00, Сб: с 10:00 до 16:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт