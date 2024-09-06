Китай запретил иностранцам усыновлять своих детей

Китай запретил иностранцам усыновлять своих детей

Китай запретил иностранцам усыновлять своих детей

Правительство Китая больше не разрешает усыновление детей иностранцами. Об этом 5 сентября заявил представитель правительства МИД КНР Мао Нина, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, ранее Китай приостановил международное усыновление во время пандемии коронавируса.

По словам официального представителя МИД КНР Мао Нина, единственным исключением станут кровные родственники, усыновляющие детей или пасынков.

Представитель правительства не пояснил, чем обусловлено это решение.

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