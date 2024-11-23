Китаянка решила собрать «зодиакальный набор» из детей

Китаянка решила собрать «зодиакальный набор» из детей

Китаянка решила собрать "зодиакальный набор" из детей

33-летняя жительница Китая, Тянь Дунся из провинции Чжэцзян, поставила перед собой необычную цель – родить по одному ребенку каждого из 12 знаков китайского зодиака, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Scmp, на данный момент многодетная мать воспитывает девять детей, но останавливаться на этом не собирается.

Как признается сама Тянь, идея создать «зодиакальную семью» пришла ей из желания сохранить и развить «хорошие гены мужа». Ее супруг, 35-летний Чжао Ваньлун, полностью поддерживает амбициозный план жены, считая, что большая семья – это настоящее благословение.

Пара поженилась в 2010 году, и с тех пор в их семье появилось девять детей, включая близнецов, рожденных в год Дракона. Самый младший сын появился на свет в ноябре 2022 года – в год Тигра. Теперь супруги планируют родить еще троих детей, чтобы завершить «зодиакальный цикл».

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