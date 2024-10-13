Китаянка во время ссоры посадила детей на кондиционер на 23-м этаже

Китаянка во время ссоры посадила детей на кондиционер на 23-м этаже

Китаянка во время ссоры посадила детей на кондиционер на 23-м этаже

Жительница провинции Хэнань в Китае во время ссоры с супругом заставила детей, вылезти из окна квартиры на 23-м этаже и сесть на кондиционер, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Asia One, несмотря на слезы детей, мать не спешила пускать сына и дочь обратно в квартиру и продолжала ругаться с мужем, сидя на подоконнике.

Соседи вызвали на место экстренные службы. Детей спасли, а в отношении родителей начали проверку. Видеозапись инцидента быстро распространилась в Сети, пользователи пришли в ярость из-за безрассудного поведения матери.

youcanchoose

20 человек пострадали при столкновении двух поездов в Египте

20 человек пострадали при столкновении двух поездов в Египте

Трамп предположил, что через три месяца может начаться третья мировая война

Трамп предположил, что через три месяца может начаться третья мировая война

100 лет пролежал в снегу: останки альпиниста нашли на Эвересте

100 лет пролежал в снегу: останки альпиниста нашли на Эвересте

Житель китайского города показал свой сложный путь на работу

Житель китайского города показал свой сложный путь на работу

Собака спасла своего 11-летнего хозяина после урагана «Хелен»

Собака спасла своего 11-летнего хозяина после урагана «Хелен»

Король Чарльз III высказался о выходе Австралии из-под короны

Король Чарльз III высказался о выходе Австралии из-под короны

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.