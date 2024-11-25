Китайский фермер едва избежал гибели после нападения тигра

Китайский фермер едва избежал гибели после нападения тигра

Китайский фермер едва избежал гибели после нападения тигра

Сибирский тигр врезался в ворота фермы в Китае, ранив фермера. Тот едва успел закрыть ворота и спастись, сообщает Zakon.kz.

По информации Hindustan Times, камеры наблюдения запечатлели леденящий душу момент в китайской провинции Хэйлунцзян, когда сибирский тигр врезался в ворота фермы всего через несколько секунд после того, как мужчина их закрыл. Драматическая встреча вызвала обеспокоенность как местных жителей, так и властей.

65-летний фермер-скотовод Чжао был госпитализирован, чтобы спасти левую руку после нападения.

Фермер заявил, что два тигра свободно бродили, хотя чиновники не подтвердили их точное количество. Власти призвали жителей сообщать о любых случаях наблюдения тигров и принимать меры для защиты своего скота.

В Китае обитает около 70 диких сибирских тигров, классифицируемых как охраняемый вид.

В 2021 году в стране был создан Северо-восточно-китайский национальный парк тигров и леопардов, охватывающий 14 100 квадратных километров в провинциях Цзилинь и Хэйлунцзян, для сохранения среды обитания сибирских тигров и дальневосточных леопардов.

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