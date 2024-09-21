Китайский зоопарк выдавал раскрашенных собак за панд

Китайский зоопарк выдавал раскрашенных собак за панд. Возмущенные посетители требуют вернуть деньги за билеты, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала Daily Mail, в городском округе Шаньвэй в китайской провинции Гуандун есть зоопарк, который, по собственному утверждению, является домом для редких и экзотических животных. Недавно парк оказался в центре скандала, поскольку посетители встретили там еще более редких животных, чем могли предположить.

В вольере с пандами действительно бегали небольшие зверьки черно-белого окраса, но когда посетители присмотрелись внимательнее, оказалось, что это две раскрашенные под панд собаки породы чау-чау. «Редких животных» сняли на видео, которое быстро набрало популярность. Поддельные «панды» вели себя куда более резво, чем обычно это делают настоящие.

Сотрудники зоопарка признали, что в вольере действительно находятся раскрашенные собаки, но заявили, что никакого обмана нет, поскольку не выдавали собак за панд, а специально показывали «собак-панд». Тем не менее, некоторые посетители потребовали вернуть деньги за билет.