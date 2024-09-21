Китайский зоопарк выдавал раскрашенных собак за панд

Китайский зоопарк выдавал раскрашенных собак за панд

Китайский зоопарк выдавал раскрашенных собак за панд. Возмущенные посетители требуют вернуть деньги за билеты, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала Daily Mail, в городском округе Шаньвэй в китайской провинции Гуандун есть зоопарк, который, по собственному утверждению, является домом для редких и экзотических животных. Недавно парк оказался в центре скандала, поскольку посетители встретили там еще более редких животных, чем могли предположить.

В вольере с пандами действительно бегали небольшие зверьки черно-белого окраса, но когда посетители присмотрелись внимательнее, оказалось, что это две раскрашенные под панд собаки породы чау-чау. «Редких животных» сняли на видео, которое быстро набрало популярность. Поддельные «панды» вели себя куда более резво, чем обычно это делают настоящие.

Сотрудники зоопарка признали, что в вольере действительно находятся раскрашенные собаки, но заявили, что никакого обмана нет, поскольку не выдавали собак за панд, а специально показывали «собак-панд». Тем не менее, некоторые посетители потребовали вернуть деньги за билет.

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