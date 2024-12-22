Клангард, многопрофильная строительная компания
город: Нижний Новгород
Район: Нижний Новгород городской округ
Адрес: Геологов, 1
Индекс: 603141.0
Телефон: +7 (831) 296‒00‒06
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://www.klangrad.ru
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк