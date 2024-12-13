Класс Керамик, салон керамической плитки и сантехники

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Время работы: Ежедневно с 10:00 до 20:00

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Декоративные отделочные элементы и материалы, Дизайн интерьеров, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Мебель для ванных комнат, Обои, Отделочные материалы, Сантехника / Санфаянс, Фасадные материалы / конструкции