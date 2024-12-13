Класс Керамик, салон керамической плитки и сантехники
город: Томск
Район: Томск городской округ
Адрес: Комсомольский проспект, 7 ст6
Индекс: 634006.0
Телефон: +7 (3822) 28‒28‒01
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://klasskeramik.ru
вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Декоративные отделочные элементы и материалы, Дизайн интерьеров, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Мебель для ванных комнат, Обои, Отделочные материалы, Сантехника / Санфаянс, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Ежедневно с 10:00 до 20:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк