Климатическая техника AURUS. Формирует настоящее. Определяет будущее

В современном мире, где комфорт и качество жизни становятся основными приоритетами, выбор климатической техники играет ключевую роль. Устройства AURUS представляют собой идеальное решение для тех, кто ценит качество, стиль и передовые технологии для создания идеального микроклимата.
Климатическая техника премиум-класса AURUS — эталон инноваций, эффективности и надежности. Эксклюзивные технологии, применяемые в устройствах AURUS, мотивируют к новой философии жизни. Это философия чистой эстетики, неиссякаемой энергии и неизменной гармонии.
Выдающаяся формула красоты, реализованная в климатической технике AURUS, демонстрирует истинное великолепие. Высококачественные материалы, используемые в производстве оборудования AURUS, обрамлены в четкие, совершенные формы благородных оттенков.
Каждое устройство AURUS — это результат тщательной работы команды дизайнеров и инженеров, которые стремятся к совершенству.
Первый российский бренд премиальной климатической техники становится ориентиром в мире инноваций, демонстрируя актуальные технологии, которые разрабатываются в собственном RnD-центре.
Системы кондиционирования и вентиляции, VRF-системы, водонагревательная и тепловая техника AURUS соответствуют высшим международным стандартам качества, энергоэффективности и безопасности, которые обеспечивают многогранный комфорт для самого взыскательного потребителя.
Климатическая техника AURUS разработана с акцентом на эстетический внешний вид устройств. Стильные линии, высококачественные материалы и внимание к деталям делают технику не только эталоном функциональности, но и настоящим произведением искусства. Кондиционеры, водонагреватели и интеллектуальные системы электрического отопления дополнят любой интерьер, подчеркивая его индивидуальность.
Современные сплит-системы AURUS оборудованы инверторным управлением, которое наделяет приборы высочайшим уровнем энергоэффективности и максимальным функционалом. Они предназначены для регулировки температуры воздуха в бытовых и офисных помещениях.
Инверторная сплит-система серии А
- Функция притока и очистки свежего воздуха: встроенная система приточной вентиляции (до 60 м3 свежего воздуха в час).
- Точный температурный контроль: воздух нагревается или охлаждается до заданной температуры с точностью до ±0,5 °C.
- Бесшумная работа: минимальный уровень шума — 15 дБ.
- Эффективный обогрев помещения при температуре до — 22 °C.
- Вертикальные и горизонтальные направляющие воздушного потока полностью автоматизированы.
- Премиальная гарантия 7 лет.
Инверторная сплит-система серии D
- Уникальные роботизированные жалюзи: распределение потока воздуха на 180°.
- Эксклюзивный русскоязычный пульт управления, выполненный в стильном дизайне.
- Встроенный Wi-Fi-модуль HOMMYN: возможность управлять устройством с телефона из любой точки мира
- Бесшумная работа: минимальный уровень шума — 15 дБ.
- Премиальная гарантия 7 лет.
Для создания микроклимата, соответствующего требованиям пользователей, в больших пространствах используются мульти-сплит-системы.
Инверторная мульти-сплит-система серии DM
- Возможность подключения к одному наружному блоку до пяти внутренних (серии D).
- Высокая энергоэффективность: SEER 7,2 и SCOP 4,0.
- Эффективный обогрев при -20 °C на улице.
- Длина трассы системы кондиционирования 80 м, площадь помещений для охлаждения или обогрева — до 200 м2.
VRF AURUS — оборудование, которое идеально подходит для организации управляемого микроклимата современного дома и офиса.
Свободная интеграция в системы автоматизации и энергоучета делает VRF AURUS естественным элементом инженерной системы здания.
VRF-системы
- Рекордные показатели энергоэффективности: в режиме охлаждения — до ERR 8,6, в режиме обогрева — до SCOP 9.
- Работа на обогрев и охлаждение одновременно.
- Специальные «невидимые» внешние блоки типа «вода-фреон».
- VIP-режим и режим ночной работы: «умные» индивидуальные настройки.
Накопительные водонагреватели с инверторным управлением и электрические проточные водонагреватели оснащены самыми передовыми инновационными разработками, которые способны оптимизировать и рационализировать использование энергоресурсов и минимизировать потери тепла.
Накопительные водонагреватели с инверторным управлением
- Энергоэффективность класса А (эталонный стандарт).
- Технология digital INVERTER, сберегающая до 50% потребляемого ресурса.
- Электронный анод и магнитный фильтр (защита внутренних резервуаров и ТЭНов от коррозии).
- Технология Smart Schedule Memory, запоминающая привычки пользователя.
Электрические проточные водонагреватели
- Утонченный дизайн: цветовые решения графит и белый мрамор в сочетании с изысканной бело-лунной индикацией.
- Самодиагностика неисправностей: моментальное отображение ошибки работы прибора на дисплее.
- Инновационный магнитный фильтр: эффективная очистка воды от вредных примесей и солей.
Интеллектуальные системы электрического отопления на базе конвекторов позволяют дистанционно управлять температурой, создавать отдельные зоны с комфортными режимами для любого помещения загородного дома или премиального комплекса для спорта и отдыха.
Пользователям предоставлена возможность объединить любое количество конвекторов AURUS без ограничений, а также настроить индивидуальное программирование работы всей системы или отдельных устройств 24/7.
Электрические конвекторы
- Инновационная технология digital INVERTER обеспечивает энергосбережение до 70% благодаря плавному регулированию мощности нагревательного элемента.
- Аэродинамическая форма с увеличенной теплоотдачей: тепло мгновенно распространяется по всему дому.
- Возможность объединения любого количества приборов в единую систему отопления.
- Абсолютная безопасность благодаря многоуровневой системе защиты.
Климатическая техника AURUS проходит строгие испытания на надежность и долговечность. Каждый продукт разрабатывается с учетом высоких стандартов качества, что гарантирует долгий срок службы.
В эпоху цифровизации AURUS предлагает умные системы управления климатом. С помощью мобильного приложения пользователи могут контролировать работу своих устройств из любой точки мира.
Позвольте себе насладиться комфортом на новом уровне с премиальной климатической техникой AURUS.
Климатическая техника AURUS. Безупречный стиль в каждой детали.
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