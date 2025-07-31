Климатическая техника AURUS. Формирует настоящее. Определяет будущее

В современном мире, где комфорт и качество жизни становятся основными приоритетами, выбор климатической техники играет ключевую роль. Устройства AURUS представляют собой идеальное решение для тех, кто ценит качество, стиль и передовые технологии для создания идеального микроклимата.

Климатическая техника премиум-класса AURUS — эталон инноваций, эффективности и надежности. Эксклюзивные технологии, применяемые в устройствах AURUS, мотивируют к новой философии жизни. Это философия чистой эстетики, неиссякаемой энергии и неизменной гармонии.

Выдающаяся формула красоты, реализованная в климатической технике AURUS, демонстрирует истинное великолепие. Высококачественные материалы, используемые в производстве оборудования AURUS, обрамлены в четкие, совершенные формы благородных оттенков.

Каждое устройство AURUS — это результат тщательной работы команды дизайнеров и инженеров, которые стремятся к совершенству.

Первый российский бренд премиальной климатической техники становится ориентиром в мире инноваций, демонстрируя актуальные технологии, которые разрабатываются в собственном RnD-центре.

Системы кондиционирования и вентиляции, VRF-системы, водонагревательная и тепловая техника AURUS соответствуют высшим международным стандартам качества, энергоэффективности и безопасности, которые обеспечивают многогранный комфорт для самого взыскательного потребителя.

Климатическая техника AURUS разработана с акцентом на эстетический внешний вид устройств. Стильные линии, высококачественные материалы и внимание к деталям делают технику не только эталоном функциональности, но и настоящим произведением искусства. Кондиционеры, водонагреватели и интеллектуальные системы электрического отопления дополнят любой интерьер, подчеркивая его индивидуальность.

Современные сплит-системы AURUS оборудованы инверторным управлением, которое наделяет приборы высочайшим уровнем энергоэффективности и максимальным функционалом. Они предназначены для регулировки температуры воздуха в бытовых и офисных помещениях.

Инверторная сплит-система серии А

Функция притока и очистки свежего воздуха: встроенная система приточной вентиляции (до 60 м3 свежего воздуха в час).

Точный температурный контроль: воздух нагревается или охлаждается до заданной температуры с точностью до ±0,5 °C.

Бесшумная работа: минимальный уровень шума — 15 дБ.

Эффективный обогрев помещения при температуре до — 22 °C.

Вертикальные и горизонтальные направляющие воздушного потока полностью автоматизированы.

Премиальная гарантия 7 лет.

Инверторная сплит-система серии D

Уникальные роботизированные жалюзи: распределение потока воздуха на 180°.

Эксклюзивный русскоязычный пульт управления, выполненный в стильном дизайне.

Встроенный Wi-Fi-модуль HOMMYN: возможность управлять устройством с телефона из любой точки мира

Бесшумная работа: минимальный уровень шума — 15 дБ.

Премиальная гарантия 7 лет.

Для создания микроклимата, соответствующего требованиям пользователей, в больших пространствах используются мульти-сплит-системы.

Инверторная мульти-сплит-система серии DM

Возможность подключения к одному наружному блоку до пяти внутренних (серии D).

Высокая энергоэффективность: SEER 7,2 и SCOP 4,0.

Эффективный обогрев при -20 °C на улице.

Длина трассы системы кондиционирования 80 м, площадь помещений для охлаждения или обогрева — до 200 м2.

VRF AURUS — оборудование, которое идеально подходит для организации управляемого микроклимата современного дома и офиса.

Свободная интеграция в системы автоматизации и энергоучета делает VRF AURUS естественным элементом инженерной системы здания.

VRF-системы

Рекордные показатели энергоэффективности: в режиме охлаждения — до ERR 8,6, в режиме обогрева — до SCOP 9.

Работа на обогрев и охлаждение одновременно.

Специальные «невидимые» внешние блоки типа «вода-фреон».

VIP-режим и режим ночной работы: «умные» индивидуальные настройки.

Накопительные водонагреватели с инверторным управлением и электрические проточные водонагреватели оснащены самыми передовыми инновационными разработками, которые способны оптимизировать и рационализировать использование энергоресурсов и минимизировать потери тепла.

Накопительные водонагреватели с инверторным управлением

Энергоэффективность класса А (эталонный стандарт).

Технология digital INVERTER, сберегающая до 50% потребляемого ресурса.

Электронный анод и магнитный фильтр (защита внутренних резервуаров и ТЭНов от коррозии).

Технология Smart Schedule Memory, запоминающая привычки пользователя.

Электрические проточные водонагреватели

Утонченный дизайн: цветовые решения графит и белый мрамор в сочетании с изысканной бело-лунной индикацией.

Самодиагностика неисправностей: моментальное отображение ошибки работы прибора на дисплее.

Инновационный магнитный фильтр: эффективная очистка воды от вредных примесей и солей.

Интеллектуальные системы электрического отопления на базе конвекторов позволяют дистанционно управлять температурой, создавать отдельные зоны с комфортными режимами для любого помещения загородного дома или премиального комплекса для спорта и отдыха.

Пользователям предоставлена возможность объединить любое количество конвекторов AURUS без ограничений, а также настроить индивидуальное программирование работы всей системы или отдельных устройств 24/7.

Электрические конвекторы

Инновационная технология digital INVERTER обеспечивает энергосбережение до 70% благодаря плавному регулированию мощности нагревательного элемента.

Аэродинамическая форма с увеличенной теплоотдачей: тепло мгновенно распространяется по всему дому.

Возможность объединения любого количества приборов в единую систему отопления.

Абсолютная безопасность благодаря многоуровневой системе защиты.

Климатическая техника AURUS проходит строгие испытания на надежность и долговечность. Каждый продукт разрабатывается с учетом высоких стандартов качества, что гарантирует долгий срок службы.

В эпоху цифровизации AURUS предлагает умные системы управления климатом. С помощью мобильного приложения пользователи могут контролировать работу своих устройств из любой точки мира.

Позвольте себе насладиться комфортом на новом уровне с премиальной климатической техникой AURUS.

Климатическая техника AURUS. Безупречный стиль в каждой детали.

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