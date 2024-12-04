Клинкер.69, торгово-монтажная компания

город: Тверь

Район: Тверь городской округ

Адрес: Октябрьский проспект, 70 ст3

Индекс: nan

Телефон: +7 (4822) 62‒00‒58

Мобильный Телефон: +7‒961‒015‒62‒88

Сайт: http://xn—69-5cdktupbix2bs.xn--p1ai

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Декоративные отделочные элементы и материалы, Заборы / Ограждения, Изготовление витражей / мозаики, Изделия из камня для помещений, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Кирпич, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Облицовочный камень, Ремонт / укладка напольных покрытий, Стеновые панели, Строительные блоки, Строительные материалы, Строительство дач / коттеджей, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 20:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты