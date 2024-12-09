Клинкер-онлайн, магазин клинкерной керамики

город: Красногорск

Район: Красногорск городской округ

Адрес: Ильинское шоссе, 16

Индекс: 143405.0

Телефон: +7 (495) 646‒64‒40

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://klinker-online.ru

вид деятельности: Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 19:00, Вт: с 10:00 до 19:00, Ср: с 10:00 до 19:00, Чт: с 10:00 до 19:00, Пт: с 10:00 до 19:00, Сб: с 10:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк