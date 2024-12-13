Клинкер-тайм, торгово-производственная компания

город: Красногорск

Район: Красногорск городской округ

Адрес: улица Жуковского, 7

Индекс: 143402.0

Телефон: +7 (495) 664‒20‒41

Мобильный Телефон: +7‒916‒638‒09‒25

Сайт: http://www.klinker-time.ru

вид деятельности: Герметики / Клеи, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Кирпич, Облицовочный камень, Отделочные материалы, Сухие строительные смеси, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк