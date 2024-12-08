Клинкерный дом

город: Тюмень

Район: Тюмень городской округ

Адрес: Московский тракт, 136

Индекс: 625018.0

Телефон: +7 (3452) 56‒16‒36

Мобильный Телефон: +7‒922‒000‒15‒99

Сайт: http://www.klinker72.ru

вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Кирпич, Облицовочный камень, Ремонт / укладка напольных покрытий, Системы водоотведения, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду