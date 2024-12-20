Klinkersgroup, центр экстерьера

город: Уфа

Район: Уфа городской округ

Адрес: Владивостокская, 10

Индекс: 450078.0

Телефон: +7 (347) 266‒72‒21

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://jivo.chat/L6jTQ69eYt

вид деятельности: Архитектурно-строительное проектирование, Входные группы, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гидроизоляционные работы, Декоративные отделочные элементы и материалы, Дизайн интерьеров, Интерьерные лестницы / Ограждения, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Кирпич, Кровельные материалы, Кровельные работы, Ландшафтная архитектура, Напольные покрытия / Комплектующие, Облицовочный камень, Отделочные материалы, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Услуги

Время работы: Пн: с 10:00 до 19:00, Вт: с 10:00 до 19:00, Ср: с 10:00 до 19:00, Чт: с 10:00 до 19:00, Пт: с 10:00 до 19:00, Сб: с 10:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду