Кнауф-Сочи ТехноСтрой, торговая компания

город: Сочи

Район: Сочи городской округ

Адрес: улица Гастелло, 28

Индекс: 354340.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒918‒007‒29‒91

Сайт: http://market-sochi.ru

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Кабель / Провод, Кирпич, Комплектующие для дверей, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Материалы для дорожного строительства, Металлоизделия, Окна, Отделочные материалы, Песок / Щебень, Продажа / монтаж декоративных аквасистем, Продажа / установка тёплых полов, Сантехника / Санфаянс, Светотехника, Системы перегородок, Строительные б

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 10:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты