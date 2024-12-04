Кнауф Центр, оптово-торговая компания

город: с. Дядьково

Район: Рязанский район

Адрес: Совхозная, 32

Индекс: 390507.0

Телефон: +7 (4912) 46‒34‒06

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://kf62.ru

вид деятельности: Гипсокартон / Комплектующие, Лакокрасочные материалы, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 17:30, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк