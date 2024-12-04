Кнауф Центр, оптово-торговая компания
город: с. Дядьково
Район: Рязанский район
Адрес: Совхозная, 32
Индекс: 390507.0
Телефон: +7 (4912) 46‒34‒06
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://kf62.ru
вид деятельности: Гипсокартон / Комплектующие, Лакокрасочные материалы, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 17:30, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк